I nuovi visionari artisti alla Leonardo da Vinci

Estro creativo e innovazione tecnologica su mobilità, energia e sviluppo urbano. Gli artisti performativi come l'italo-argentino SARACENO intercettano il cambiamento in funzione della trasformazione: “Aerocene” è la sua antropocene, oggi, non ancora misurabile. L'ARTE ANTICIPA IL FUTURO in nuove visioni che progettano il domani con l'intelligenza creativa dell'arte umana (IMMAGINARI fruibili, adesso). La SCHOOL OF VISION chiama questi segnali deboli provenienti dal presente WEAK SIGNALS, appunto, che sfuggono alle statistiche e alle serie storiche. I visionari sono ancora molto utili alla progettualità futuribile rimanendo tali. Gli artisti 'omnicomprensivi' sono i nuovi umanisti alla LEONARDO DA VINCI per intenderci.







