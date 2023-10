EMILIA ROMAGNA TEATRO I Peeping nelle "acque artiche" di Reggio La compagnia belga dei PEEPING TOM con l'ultimo spettacolo sul “deserto artico” al Teatro Romolo Valli di Reggio Emilia per il Festival Aperto 2023

Il titolo è indicativo dello spettacolo “apocalittico manipolativo” e soprattutto della compagnia nata 23 anni fa a Bruxelles da Carrizo-Chartier: S 62°58', W 60°39', coordinate geografiche e temporali, delle acque artiche (gelide...) di Deception Island. Ambientazione iperrealista che sfida il tempo e lo spazio atmosferico nel deserto del Polo Nord. Un equipaggio artistico intrappolato nei ghiacci artici. L'azione diventa una pièce nella pièce che dalla natura passa alla vita e si restringe al palcoscenico (come una realtà parallela vissuta in contemporanea dal pubblico). Reale e interpretato si con-fondono in un testo sulla 'manipolazione' artistica e sociale (fragilità, che si scioglie come il giaccio).

