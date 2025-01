TEATRO REGIONE I personaggi di Nino Manfredi in pièce ironica GENTE DI FACILI COSTUMI la commedia dedicata a Manfredi per la regia del figlio Luca protagonisti Flavio Insinna e Giulia Fiume al Teatro Masini di Faenza

Insinna nei panni di Manfredi in un omaggio al maestro della commedia ironica italiana che la scrisse con Marino e la interpretò nel 1988. Ugo, scrittore anziano non troppo fortunato, vive da single sotto una giovane “Principessa”, che da prostituta vorrebbe fare la giostraia. Due persone diversissime capaci di sostenersi a vicenda. La “gente di facili costumi” è tutt'altro che questa, anzi, i valori umani veri sono i più semplici a non svenderli - scriveva in grande Nino - l'affetto e la solidarietà nella realtà è degli ultimi non dei mestieranti (pure oggi...).

