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I Pinguini da Gazebo d'Emilia

GAZEBO PENGUINS in concerto al festival regionale itinerante SUNER 2026 dei circoli ARCI a Parma

di Francesco Zingrillo
20 mar 2026

Gruppo storico emo e post hardcore melodico ('emocore', dolce e disperato, del pianeta punk). Nati tra Correggio e Zocca di Modena (quella del Blasco) 20 anni fa: i PINGUINI da GAZEBO (una stramberia nominale...) sono una formazione inossidabile dell'underground della “bassa” emiliana. I loro live non solo generazionali sono storia non solo in Emilia ma in tutta Italia. Producono e lavorano nel mondo della musica indipendente proprio con il discografico Andrea Solenghi mentre la band collabora strettamente con l'etichetta To Lose La Track.  Temporale (Dischi Sotterranei, 2025) è l'ultimo loro lavoro su ciò che avviene "dentro la testa". È un viaggio psichico e filosofico tra mente e percezione: un "temporale - come un peso - nel cervello".





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