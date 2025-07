I Pink Floyd "politici" di Waters

Roger Waters

Waters lo chiama “il primo vero tour d'addio” (da Praga 2023 anche 2 tappe italiane a Milano e Bologna con sei repliche) in un evento che il fondatore dei Pink Floyd considera ancora un atto d'impegno come ai tempi della storica band, anzi, di più. La scaletta del docu-film contiene 20 pezzi classici e brani da solista dell'ottantenne artista inglese. Tutti con la stessa anima e lo stesso cuore “politico”, appunto, (il capitalismo delle guerre, i diritti degli ultimi, la rivolta) in uno spettacolo di protesta senza censure. Un potente viaggio visivo e sonoro multimediale costruito per il cinema e i media ma rigorosamente dal vivo: “not a DRILL” nel titolo, dallo slang americano (delle gang di Chicago), ironicamente contro le mode odierne dell'auto-tune in musica 'trapanata': violenta e nichilista come un pistola automatica che uccide... e basta. Palco e schermi a 360° perché il pubblico sia parte dello show e ci metta la faccia con i musicisti sotto lo stesso tetto d'immagini. Un linguaggio crudo e diretto quello di Roger Waters “senza SPORCACARNE” - scrive. Ribadisce: “contro la DISTOPIA DEL NUOVO CAPITALE” (non solo economico).