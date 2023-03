EUROVISION I Piqued Jacks a Barcellona, annunciata l'uscita digitale di "Like an animal"

Comincia la promozione eurovisiva per i Piqued Jacks, i rappresentanti sammarinesi all'Eurovision Song Contest di Liverpool. Ieri sera al Palau Sant Jordi di Barcellona, ex vincitori e partecipanti all'Eurovision di quest'anno si sono esibiti davanti ad un pubblico di diverse migliaia di persone. I Piqued Jacks hanno cantato l'entry sammarinese al concorso "Like an Animal" per la prima volta dopo la loro vittoria a Una Voce per San Marino. Annunciata anche l'uscita digitale del pezzo che avverrà il 5 Aprile prossimo sulle principali piattaforme di straming. La promozione dei Piqued Jacks continua con Varsavia, Tel Aviv, Madrid, Amsterdam e Londra prima di volare a Liverpool per la loro prima prova ufficiale del 2 Maggio.

