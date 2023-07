I Piqued Jacks al Concertozzino degli Elio e le Storie Tese: nuovi live e il ritorno sul Titano a fine luglio Anche Faso degli "Elii" tornerà a San Marino per un concerto con i JBees il 21 luglio

Dopo la partecipazione all'Eurovision Song Contest – in rappresentanza di San Marino con il brano Like An Animal - i Piqued Jacks tra i protagonisti dell'evento degli Elio e le storie tese: il Concertozzino. A Carpi, nel Modenese, lo show organizzato dalla celebre band insieme al Trio Medusa e alla Cesvi per promuovere la musica dei gruppi emergenti, in vista del Concertozzo degli “Elii” di domenica 2 luglio in piazza Martiri. Proprio Faso degli Elio e le Storie tornerà a San Marino come special guest il 21 luglio per suonare con i JBees al Campo Bruno Reffi.

Insieme ai Piqued Jacks – che si esibiranno il 23 luglio sul Titano insieme ad altri protagonisti di Una Voce per San Marino - al Concertozzino una serie di artisti che si stanno facendo conoscere dal grande pubblico per un evento che aveva anche una finalità sociale.

Nel servizio le interviste a Faso, Elio e Cesareo degli Elio e le Storie Tese, ad Andrea Lazzeretti (voce dei Piqued Jacks) e a Roberto Vignola (vice Direttore Cesvi)

