EUROVISION I Piqued Jacks dalla Reggenza: "Partiamo come ambasciatori dell’azzurro del cielo e del bianco della libertà" "A nome di tutti noi, Onore a te Generosa fidente, Virtuosa Repubblica"

Sono stati ricevuti dai Capitani Reggenti i Piqued Jacks, la band che rappresenterà San Marino al prossimo Eurovision Song contest di Liverpool. Con un discorso che ha saputo toccare i sentimenti, le passioni e richiamare le radici dello stato sammarinese, i quattro ragazzi di Pistoia hanno ringraziato la Repubblica per la grande opportunità che ha offerto loro.

Il segretario al Turismo Pedini Amati, in conferenza stampa ha poi riportato i numeri di una seconda edizione da record: hanno superato i 21 milioni le interazioni social nella prima settimana dopo la finalissima. Guardando a tutti i dati legati alle menzioni, le condivisioni, le visualizzazioni fatte on line, la Repubblica di San Marino è stato stimato avrebbe dovuto spendere oltre 2 milioni di euro per avere la stessa visibilità.

"Ci hanno seguito sia dall'Ucraina che dalla Russia" - sottolinea il Pedini Amati - "perchè la musica unisce i popoli". Ai Piqued Jacks è stata consegnata la bandiera sammarinese che porteranno con loro a Liverpool.

Il presidente della San Marino Rtv Pietro Giacomini ha sottolineato che hanno vinto dei protagonisti veri. Concetto ribadito anche da Denny Montesi di MediaEvolution che ha ribadito come "Una Voce per San Marino" si sia rivelato, anche nella sua seconda edizione, un contest meritocratico.

Alessandro Capicchioni, capodelegazione per l'Eurovision Song Contest ha annunciato che il lavoro per Liverpool è iniziato appena terminata la finale del 25 febbraio. Il direttore artistico sta già lavorando con la band sulla performance sulle scenografie del palco. Per quel che riguarda gli abiti di scena, il compito è stato assegnato al costumista di Rosa Chemical.

Unanime e trasversale il ricordo del compianto direttore di San Marino Rtv Ludovico di Meo: è il contest per emergenti che avrebbe voluto; un trampolino che permetta ai giovani di solcare palcoscenici internazionali.





Di seguito il discorso integrale letto durante l'Udienza da parte dei Piqued Jacks:

Eccellentissimi Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta e Segretario di Stato per il Turismo Federico Pedini Amati,

è un onore per noi essere al vostro cospetto e vogliamo innanzitutto ringraziarvi di questo prestigioso invito che ci avete voluto fare. Vorremmo esprimere a nome nostro, e di tutto lo staff che lavora da anni al progetto Piqued Jacks, sentita e immensa gratitudine per averci dato l’opportunità di far conoscere la nostra arte, la più alta e pura espressione di chi siamo e di ciò che brucia dentro di noi.

Crediamo di vivere in un periodo in cui spessissimo la musica viene data per scontata, in cui i numeri, la velocità e l’ingordigia soffocano le emozioni, in cui si celebra l’artefatto davanti alla genuinità, in cui ascoltare e sentire faticano ad essere sinonimi. Il vostro riservare così tanto entusiasmo e fiducia ad una band indipendente quale siamo stati fino ad oggi, perciò, è per noi un gesto di eccezionale importanza e significato.

Il supporto che ci state riservando è uno sprone a proseguire nella crescita, una svolta da cui far proseguire e allo stesso tempo ripartire la nostra storia, un nodo cruciale della nostra carriera per cui sentiamo di esserci preparati per anni, con fatica, tenacia e positività.

L’iniziativa “Una Voce Per San Marino”, oltre ad averci più che piacevolmente stravolto la vita, ha trasmesso un messaggio di rara bellezza a tutto il mondo musicale, di cui ci sentiamo profondamente investiti e portavoce: è ancora possibile scommettere, è ancora possibile trovare persone disposte a credere nei tuoi stessi sogni, è ancora possibile vivere in un paesino di poche migliaia di abitanti, mettere in piedi una band con i tuoi amici al ritorno da scuola, spremerci dentro l’anima e immaginarsi che un giorno ciò che c’è dentro la stanza uscirà e toccherà il cuore di una persona, poi due, poi tre, senza fermarsi più.

Come la vostra stupenda Repubblica che, all’interno di un contesto italiano ed europeo, mantiene con fierezza una propria identità, anche la nostra musica intende affermare la propria originalità all’interno del panorama artistico internazionale.

Partiremo per Liverpool con la forza e l’entusiasmo per rappresentarle entrambe. Dopo una vita dentro e fuori ai confini di casa, la fortuna è arrivata proprio dove patria ed estero si intrecciano.

In questo la Repubblica di San Marino sembra davvero essere il riassunto della nostra avventura, perciò, andare all’Eurovision Song Contest come ambasciatori dell’azzurro del cielo e del bianco della libertà fa già parte di noi. Il nostro impegno, la nostra passione e la nostra professionalità saranno massimi affinché tutti coloro che assisteranno alla manifestazione possano ricordare i Piqued Jacks e San Marèin (le pronunce difficili ci accomunano) non come un miracolo, ma come il frutto dolcissimo di un duro e folle lavoro.

Senza arroganza, ma con grande consapevolezza, siamo sicuri di essere all’altezza del compito che ci è stato affidato.

A nome di tutti noi, Onore a te Generosa fidente, Virtuosa Repubblica

