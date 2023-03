I Piqued Jacks si scaldano per l'Eurovision, rotta per i preparty di Londra e Barcellona

I Piqued Jacks sono pronti a farsi conoscere dal pubblico eurovisivo. La band che rappresenterà San Marino all'ESC2023 si esibirà in due preparty, in Spagna e in Inghilterra. Il 25 marzo il gruppo si esibirà a Barcellona al BCN Eurovison Party 2023, mentre il 16 aprile sarà la volta di Londra con il London Eurovision Party.



Sarà l'occasione per far scoprire il brano "Like an animal" ai fan dell'Eurovision che, da sempre, amano conoscere gli artisti prima del "main event" che si terrà dal 9 al 13 maggio a Liverpool.







Le locandine