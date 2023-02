#UNAVOCEPERSANMARINO I Piqued Jacks sono i vincitori della seconda edizione di Una voce Per San Marino Secondo posto per Le Deva, terzo per XGIOVE

I Piqued Jacks trionfano alla seconda edizione di Una voce per San Marino e rappresenteranno San Marino all'Eurovision Song Contest 2023 a Liverpool con il brano "Like an animal".

Il festival è nato dalla collaborazione tra la Segreteria di Stato per il Turismo, Media Evolution e San Marino RTV. La selezione è avvenuta in un'unica grande categoria per il Paese più piccolo in gara all'Esc.

"È stata una bella selezione - il commento a caldo del Segretario di Stato per il turismo Federico Pedini Amati - che ha messo in evidenza tanti talenti che sono sicuro non sfigureranno all'Eurovision".

Qui la loro esibizione



10° posto: Viva Rose

9° posto: EEF

8° posto: Tothem

7° posto: Ellynore

6° posto: Edoardo Brogi

5° posto: Eiffel 65

4° posto: Mayu

3° posto: XGIOVE

2° posto: Le Deva

Assegnati anche i Premi speciali:

- Premio San Marino Outlet Experience per il migliore look a Lorenzo Licitra

- Premio Ogae Italy per il brano più eurovisivo a Le Deva

- Premio Radio San Marino come brano più radiofonico a Roy Paci

- Premio della critica della stampa nazionale e internazionale ad Alfie Arcuri

- Premio “Ludovico Di Meo” assegnato dalla San Marino Rtv al miglior artista emergente a Mayu



Una sorpresa: Zucchero ha annunciato con un videomessaggio che due o più finalisti della serata saranno scelti entro fine marzo da una commissione di Media Evolution per aprire il 9 e 10 giugno i suoi concerti alla Rcf-Campovolo di Reggio Emilia.



I Piqued Jacks sono energia pura. Alt/rock da Pistoia dal respiro internazionale. Gruppo spalla per Interpol, Chevelle, Balthazar, The Boomtown Rats e Marlene Kuntz, in rotazione su Virgin Radio Italy, BBC Radio e MTV, vincitori di Sanremo Rock, artisti durante i più importanti showcase festival come Eurosonic 2023, Linecheck, Canadian Music Week, MMB Bucharest, Liverpool Sound City, SXSW e Mondo NYC (USA). Il loro 2022 in quattro concerti e tre singoli. Live: prima band italiana di sempre al Summerfest di Milwaukee, il “Festival Più Grande del Mondo” (apertura Chevelle), al Musexpo di Los Angeles, al Lechlade Festival in Inghilterra (apertura The Boomtown Rats di Bob Geldof) e al Living Rock di Tuzla, Romania (apertura Balthazar) con live report su Rolling Stone. Musica: Everything South (INRI) arriva in collaborazione con Taffo Funeral Services, Particles (INRI) con il Sony Ambassador Paolo Sodi (Andrea Bocelli, Rai) e Sunflower debutta in anteprima su Billboard Italia. Il nuovo album Synchronizer (INRI, mar. 2021) è prodotto da Julian Emery (Nothing But Thieves), Brett Shaw (Florence + The Machine) e Dan Weller (Enter Shikari): «punta dritto ai grandi palcoscenici» (Rockit), «visioni oltre il confine» (Rumore), «irresistibile» (SIAE). Per presentarlo i Piqued Jacks hanno realizzato in diretta streaming un’impresa unica nella storia, lanciandosi con il paracadute da 4300 metri e suonando subito dopo l’intero disco sulla pista di atterraggio.

