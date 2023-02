I Piqued Jacks trionfano a Una Voce per San Marino e volano all'Eurovision. Show con Al Bano e tanta musica

Saranno i Piqued Jacks, con Like an Animal, a rappresentare il Titano all'Eurovision Song Contest di Liverpool, dopo il trionfo ieri a Una Voce per San Marino. La band ha conquistato il primo posto nella finalissima del contest che ha visto 21 artisti alternarsi sul palco del Nuovo di Dogana. Seconda edizione del festival dedicata al direttore di San Marino RTV, Ludovico Di Meo, scomparso a fine gennaio.

Come lo scorso anno - quando la gara fu vinta da Achille Lauro - padroni di casa Jonathan Kashanian e Senhit. Super ospite, nonché presidente di giuria, Al Bano, nello show nato dalla collaborazione tra Segreteria al Turismo, Media Evolution e l'emittente di Stato. Una serata di musica e spettacolo, con i video messaggi di Zucchero, che offrirà la possibilità ad alcuni degli artisti di esibirsi in due concerti del suo tour mondiale, momenti ironici insieme ai presentatori e ad Antonio Mezzancella, ma anche messaggi di pace a un anno dalla guerra in Ucraina. Come quello degli artisti brasiliani Rafael e Gabriel, padre e figlio che hanno riproposto Imagine.

Non poteva mancare la performance di uno dei più grandi artisti della musica italiana: Al Bano, in una serata che ha visto San Marino schizzare al vertice delle tendenze social. Non ce l'hanno fatta big come Roy Paci ed Eiffel 65. Oltre al trionfo dei Piqued Jacks, secondo posto per Le Deva e terza posizione per i XGIOVE.

Tra i premi della serata, quello dedicato a Ludovico di Meo è andato all'emergente Mayu. Sul palco della finale anche la giovane sammarinese Kida. Ospiti i Miodio: primi rappresentanti del Titano al festival eurovisivo. Per i Piqued Jacks, band alt-rock di Pistoia, ora si aprono le porte dello Eurovision.

Nel servizio i principali momenti della serata e gli interventi di Federico Pedini Amati (segretario di Stato al Turismo), dei presentatori Jonathan Kashanian e Senhit e dei Piqued Jacks