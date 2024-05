PRIMA FILM CIRCONDARIO I pittori Nabi(s) spiegati in un amore RITRATTO DI UN AMORE di Martin Provost è la storia di vita del pittore Bonnard, fondatore del movimento “Nabis” di fine ottocento in Francia, e della moglie Marthe

I Bonnard, una coppia che ha trasposto il rapporto coniugale nella pittura postimpressionista dei corpi e dei fiori (lei lo abborda per scherzo nei panni di una fioraia con un nome falso, e lui non la lascerà più). Un colpo di fulmine tra Pierre e Marthe dipinto a tinte amorose per un'intera vita tra passione, tradimenti, mali e turbamenti. Il regista Provost 'ritrae' un periodo storico che va dall'Impressionismo al Cubismo attraverso un amore. Il privato lontano dalla città. PIERRE BONNARD sceglie la concentrazione e l'isolamento controcorrente persino nel suo gruppo di amici, I NABIS. Paesaggi e riquadri di campagna con al centro la donna, e la “musa”, che ha ispirato 1/3 dei suoi dipinti.

