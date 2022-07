I più grandi della Belle Époque a Taiwan

GREATEST WORKS OF ART di Jay Chou, star del pop orientale, capace di coniugare Magritte, Monet e Dalì, con la musica popolare e colta, a tratti surreale, asiatica, ambientata nella Parigi della Belle Époque e interpretata nel cortometraggio dal grande pianista LANG LANG. Una dichiarazione d'amore per la pittura francese (e non solo) da un collezionista tra i più noti in Cina e Sud Est asiatico. L' art-videoclip figura tra i più visti al mondo su YouTube e Sotheby's ha organizzato un'asta a Hong Kong sulle opere selezionate da Jay Chou vendendo più di 100 pezzi per 9 milioni di dollari. Il testo della canzone s'ispira alla letteratura del poeta cinese Xu Zhimo e nella storia incontra anche il pittore sino-francese SANYU.

fz