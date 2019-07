"I quattro elementi" a Palazzo Graziani

Inaugurata a Palazzo Graziani la mostra “ I quattro elementi” dove la giovane artista milanese Chiara Caruso esplora la natura ispirandosi alla corrente post impressionista. Mare e paesaggi sono realizzati in tecnica mista su carta, in un trionfo di colore. Il bianco e nero è stato usato solo per ritrarre qualche animale come polipi e gufi. Le opere dell'artista sono presenti in collezioni private e pubbliche a Firenze, Stoccarda, Milano e Ginevra.