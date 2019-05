I ragazzi Asdei in scena per insegnare il rispetto

Un laboratorio teatrale che vuole lasciare il segno. Al Concordia è andato in scena lo spettacolo "Le Torri Preziose" nato dall'iniziativa voluta da Asdei: ha incaricato Sonia Grassi e Rossella Romagnoli per un laboratorio teatrale che lasciasse il segno e creasse benessere per gli utenti dell'Associazione. Il laboratorio è partito a ottobre, impegnando tutti i sabati i ragazzi con esercizi e improvvisazioni; proprio da quest' ultime, ha raccontato in apertura Sonia Grassi, è scaturita la scrittura scenica: grazie ai partecipanti e alle loro sensazioni. Un testo che ha come cornice la storia di Marino il tagliapietre, il primo perseguitato: si parte dal Santo fondatore per spaziare a tutto ciò che è diversità, sul palco gli attori hanno affermato il rispetto dovuto a ciascun appartenente al genere umano. Partendo dalle regole del teatro: il rispetto di ogni essere umano; l'assenza di giudizio; e il diritto, per ognuno, ad esprimere il proprio mondo interiore.