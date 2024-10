Bruce Springsteen

Si chiama E Street Band il gruppo che da mezzo secolo vive e invecchia da dio con il “Boss”: la band più longeva del rock americano. Non senza lo show ma dentro alla storia del cantautore del New Jersey figlio di immigrati irlandesi e italiani (la mamma si chiamava Adele Zirilli). Un mattatore da palcoscenico a 75 anni maturi pronto al tour europeo, dopo l'endorsement pro Kamala Harris, canta i 40 anni di “Born in the USA” dichiarando: “se dovessi morire domani, il viaggio, mi andrebbe bene”.