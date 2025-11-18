TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
17:12 Marco Mancini a “Il Colibrì”: l'ex moglie del leader di Hezbollah è transitata in Italia senza controlli 10:58 Il CONS a Bruxelles: dialogo sul futuro dello sport e incontro con la nuova presidente del CIO
  1. Home
  2. News
  3. Cultura

I "Ragazzi" del 35° per l'83° di Scorsese

QUEI BRAVI RAGAZZI torna in sala restaurato dopo 35 anni e distribuito da NEXO STUDIOS per l'83° compleanno di Martin Scorsese anche al Concordia con San Marino Cinema (proiezioni alle 17.30 e alle 21)

di Francesco Zingrillo
18 nov 2025

“Goodfellas” è un modo di raccontare che ha cambiato il cinema e il costume grazie alle visioni di Scorsese coi suoi attori-icone. Un “gangster movie” così non si era mai visto e ancora oggi è il paradigma storico assoluto. Compleanno del maestro e riedizione di QUEI BRAVI RAGAZZI sono il ritorno del mito vivente passato più volte per Bologna. SCORSESE va oltre LEONE usando la realtà sporca e sudata piena di sangue caldo e cocaina tra bocca e naso: un cinema che ha sapore... Violenza sublimata e insulti frammisti ai rapporti famigliari di stampo mafioso. Cast in stato di grazia e musiche da brivido fino a MY WAY versione Sid Vicious...





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Cultura