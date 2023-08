SMIAF I 'Raggi di memoria' di Anna Chiara Macina raccontati col cuore e nel cuore di San Marino

Anna Chiara Macina usa la penna, sempre con lei, come amica fedele e amuleto di felicità. Alla Galleria di Città ha presentato il 4° volume di racconti "Raggi di memoria" scritti tra il 2021 e il 2023. Tutti autobiografici. Con lei anche il Segretario alla Cultura Andrea Belluzzi. Sono istantanee della sua vita presente, passata e futura. Dove la scrittura è casa; scrittura come conforto, guardando al futuro con leggerezza, allo stare bene e allontanando tutto ciò che è negativo o doloroso; dalle persone ai ricordi. Ogni storia è illustrata da Esther Cimmarrusti. In ogni racconto traspare l'amore per il suo Paese, per il suo castello, San Marino; per la 'fontana' del giardino dei Liburni, poco distante; suo luogo preferito, perché di incontro e crescita per la Chiara bambina.

Amore che traspare nel lavoro di guida turistica e nel ricordo "Ho avuto paura di non vedere più arrivare turisti...", ripensando agli anni Covid, per questo ora li accoglie sorridente alla porta San Francesco.

Nel servizio l'intervista ad Anna Chiara Macina

