CONCERTI EMILIA i Savana al Vibra modenese per "Suner Fest" SAVANA FUNK con l'ultimo album “Tindouf” allo storico VIBRA CLUB di Modena per la rassegna di musica dal vivo SUNER

TINDOUF, dal nome saharawi algerino, (anche groove e psichedelico) è il nuovo disco in 8 tracce, vero, anche in vinile rosso e bianco bellissimo... per GARRINCHA GO GO. Nasce il gruppo per l'incontro vero di persone in musica a Bologna scatta qualcosa: il live e una band, SAVANA FUNK (il nome definitivo è, però, del 2018 con il terzo disco prodotto), mentre dal 2015 comincia la sperimentazione... Arriva l'autoproduzione dal vivo e le registrazioni in presa diretta da studio: MUSICA ANALOGA in trio con ospiti prestigiosi in ogni brano. Black Music, funk, bleus tra poliritmi e melodie africane in un sound rotondo mai banale fruibile anche su piattaforma digitale. Mix di musicisti eclettici modulati da varie declinazioni acustiche ed elettriche delle chitarre. Festival, rassegne, happening in concerti estivi anche sul mare (ad esempio il JOVAnotti BEACH PARTY dove il palco in jam session vince sempre.

fz

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: