I segreti del regno di "Umberto I di Savoia" nell'ultimo libro di Antonio Stolfi Presentato ieri a Palazzo Graziani

"Umberto I di Savoia" è un libro di storia a firma di Antonio Stolfi che ricostruisce uno dei periodi forse meno noti della storia d’Italia ma uno dei più complessi. L'Italia post-unitaria, un paese in cerca di identità, dilaniato da conflitti interni e proteste sociali si affaccia al nuovo secolo con il peso di una eredità ingombrante: il Risorgimento. La presentazione ieri a Palazzo Graziani con la giornalista Angela Venturini.

"Ho voluto completare la mia ricerca e la mia documentazione sul Risorgimento - spiega l'autore Antonio Stolfi -. Dopo la biografia di Cavour e il romanzo della Contessa di Castiglione, questo è il terzo conclusivo che parla della conclusione del Risorgimento e l'inizio dell'Italia moderna".



Attraverso le pagine di questa biografia si esplorano gli aspetti del suo regno: dalle intricate trame della politica interna alle complesse relazioni internazionali, dominate dalle logiche di potenza e dalla spartizione coloniale dell'Africa. Ed è qui che si innesta la sua vita: secondo re d’Italia, in carica dal 1878 al 1900. Figlio di Vittorio Emanuele II e di Maria Adelaide d'Austria, regina del Regno di Sardegna, Diviso tra l’ombra del padre, le lusinghe del potere e i tumulti di un’Italia in profonda trasformazione, divenne più famoso per le sue amanti (tra cui la celeberrima Litta) che per la sua politica di governo. Nel 1868 sposò la cugina Margherita di Savoia, figlia del duca di Genova, che gli diede un figlio, il futuro Vittorio Emanuele III. Dopo la presa di Roma (1870) si stabilì nella nuova capitale, senza tuttavia trovare la strada di un buon rapporto con il Vaticano. Di tendenze autoritarie, comunque credette nell’unificazione del Paese, tanto da attraversarlo in lungo e in largo durante i suoi numerosi viaggi. “Il regno di Umberto I è il meno glorioso di casa Savoia” scrive Stolfi in chiusura del libro.

Nel video l'intervista ad Antonio Stolfi, storico

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: