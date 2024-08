CONCERTI EMILIA I 'Tamil' toscani al Fienile BO Rassegna SCENA NATURA al Fienile Fluò di Bologna il progetto musicale degli OODAL con l'album d'esordio “Due punti” per Santeria Records distribuito da Audioglobe

In dialogo tra le arti e il verde anche attraverso la musica sperimentale d'autore dei fiorentini OODAL. “Scena Natura” bolognese (un anfiteatro naturale) sceglie l'interazione artistica con l'ambiente. OODAL (nome della band toscana) in lingua Tamil del Nadu nello Sry Lanka (l'antica Ceylon coloniale) significa amore nascosto dalla rabbia (che riappacifica) per come trattiamo il pianeta, appunto. Difficile collocarli musicalmente per le molteplici influenze stilistiche e di genere. Sicuramente l'elettronica pervade le atmosfere indie ma l'originalità è tutta 'cantautoriale' grazie alla voce di Gaia dentro le parole del gruppo della scena indipendente italiana. “Due punti” è l'album-guida, che contiene tutte le suggestioni storiche del progetto OODAL nato nel 2019, domenica 4 agosto in tour al Fienile Fluò di Bologna. VICINO è il primo estratto indicativo del disco che descrive il crollo (epocale) di ogni certezza: (cantano) “barcollando” cade in una scia di piccoli pezzi che sgretolano la vita. Sonorità alt e post rock contaminate con continuità da un lustro ormai... più di 1825 giorni, fa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: