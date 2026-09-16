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I tarocchi etruschi da "L'indovino" di San Marino

Inaugurata al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia a Roma la mostra sui tarocchi L'INDOVINO di Mouna Rebeiz a cura di Roberta Semeraro è UN progetto già presentato in anteprima al Padiglione di San Marino della 56^ BIENNALE nel 2022

di Francesco Zingrillo
16 set 2026
I tarocchi etruschi da "L'indovino" di San MarinoI tarocchi etruschi da "L'indovino" di San Marino
I tarocchi etruschi da "L'indovino" di San Marino

L'artista canadese d'origine libanese di formazione parigina, MOUNA REBEIZ, lavora sul colore e le forme con nuovi materiali espositivi in percorsi psicologici e storici. La mostra è una sorta di cammino divinatorio in 22 tavole-carte dei sentieri dell'albero della vita come le lettere dell'alfabeto semitico sin dai Fenici. Richiami al Libro egizio di Thoth sulla luna e il sole, l'ibis, le stelle e le ramificazioni del Nilo compongono gli ARCANI MAGGIORI dell'opera. L'INDOVINO a cura di Roberta Semeraro è lo sviluppo performativo e creativo dell'installazione (The Soothsayer) proposto al PADIGLIONE SAN MARINO - BIENNALE '22 e prende spunto dalla profezia di morte di SPURINNA, l'aruspica di Shakespeare, nel GIULIO CESARE. L'esposizione indaga quel luogo ambiguo tra conoscenza e destino che ancora oggi consideriamo uno spazio fragile di separazione tra segno, rivelazione, e scelta: LIBERTÀ dell'arte e gioco dei tarocchi. Il PUZZLE colorato finale del muro e dei totem è la catarsi di ogni singolo pezzo reliquia del tutto: la totalità.




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