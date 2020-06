FESTIVAL DEL TEATRO "I teatri" 2020 compiono mezzo secolo Il Santarcangelo Teatro Festival fa 50: l'evento va in scena in 3 atti, il primo dal 15 al 19 luglio, sotto la guida dei Motus un cinquantesimo in una maratona multidisciplinare, dal vivo e online, negli spazi storici

Edizione limitata: nel tempo, per la prima volta in 5 giorni con meno spettacoli e performance. I Motus alla direzione artistica ne faranno una festa del teatro italiano. Santarcangerlo è la prima rassegna di livello a tornare in scena all'aperto dopo il lockdown. Temi creativi e politici con una particolare attenzione al cambiamento sociale e al razzismo dopo i fatti americani. Dall'uso del corpo in BLACK DICK di Alessandro Berti all'ABISSO dei migranti con Davide Enia. Si ricorderà Primo Levi riletto dal Premio EBU 2019 Andrea Argentieri. Spazio agli artisti emiliano romagnoli e proprio i MOTUS rappresenteranno il loro più volte replicato MDLSX oltre all'artista estrema MP5. Mostre e installazioni, pièce di piazza e itineranti in assoluta sicurezza con una particolare attenzione agli spazi comuni. Dj di notte allo Sferisterio e il ritorno musicale progettuale di Roberto Paci Dalò di USMARADIO sammarinese, per “un futuro fantastico” del mezzo secolo, che continua a sognare.

fz



