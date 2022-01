EVENTI REGGIO EMILIA "I Teatri" emiliani 2022 come a Broadway Al Municipale di Reggio Emilia “HAIR” il musical americano della TamsWitmark tradotto e messo in scena nel tour italiano dal direttore artistico Simone Nardini

All'origine lo spettacolo cult di 60 anni fa era “THE TRIBAL LOVE-ROCK MUSICAL” e debuttò anche a Broadway negli anni 70 con i suoi contenuti aggressivi e hippie legati alla guerra in Vietnam con una connotazione politica antimilitarista e pacifista. Tanti i conflitti anche oggi e tanti i giovani per la pace contro ogni schiavitù commerciale e consumistica. Folto cast e musiche dal vivo coinvolgenti coreografie e libretto in italiano fanno dell'opera tardo beat e pop una novità nei teatri della regione. Scatenatissima e coloratissima, multiculturale versione europea, dopo il casting della Compagnia marchigiana della RANCIA e dell'ALBA di Ortona, su licenza della agenzia americana Concord Shows and Theatricals, messa in scena in Italia dal direttore artistico Simone Nardini. Lo spettacolo aperto al pubblico giovanile prevede in sala un confronto guidato da uno psicologo con gli attori sulle lotte civili e la liberazione sessuale (arte, musica e uso del corpo) negli anni dei “Figli dei fiori”.

