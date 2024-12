MEDIA DI NATALE I "treni della felicità" di guerra IL TRENO DEI BAMBINI è la storia dimenticata tratta dal libro di Viola Ardone proposta natalizia di Netflix in versione cinematografica per la regia di Cristina Comencini già presentata alla Festa del Cinema di Roma

Li chiamavano i “treni della felicità” che a guerra finita portavano i bambini più poveri figli della miseria dal sud disastrato al centro-nord Italia. Viaggi della speranza organizzati dall'Unione Donne italiane del Partito Comunista soprattutto verso Emilia, Toscana, Marche e Liguria. Quando le madri lasciavano 'andare' i figli per amore. Dolore, miseria e generosità, dagli occhi dei bambini spesso partiti (tra il 1945 e il '47 a inizio ricostruzione) per affrontare l'inverno più duro ospiti di altre famiglie contadine e operaie del PCI. Migliaia di ragazzini che spesso cambieranno i loro destini. Le scelte più dolorose a volte avvengono per fame e trascinano lontano i cuori dei più piccoli, tra due madri...

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: