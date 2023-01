BOLOGNA SPETTACOLI I vincitori di X Factor '22 all'Estragon Tour italiano nelle grandi città per SANTI FRANCESI con la tappa bolognese del live nel nuovo EP “in Fieri”

Alessandro De Santis e Mario Francese, duo canavese, sono i SANTI FRANCESI di cognome... e di fatto. La loro musica è “cinismo colorato”. Potenza e sensualità, chitarra elettrica, ukulele, tastiere e basso, oltre a una voce solista che 'spacca' anche in inglese. Si sono messi in evidenza al Giffoni Film Festival, al Ferrara Film Festival e al Musicultura, per poi vincere X Factor. Primo singolo REGINA, album d'esordio TUTTI MANIFESTI, brano più ascoltato e scaricato GIOVANI FAVOLOSI, e IN FIERI è la voce del live tour che tocca Bologna.

