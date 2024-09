I virtuosi del XVII secolo

BISCANTORES: Soli, Coro, strumentale e vocale, che spazia dal madrigalistico al gruppo da camera del tardo rinascimentale e barocco per il recupero del patrimonio musicale italiano settecentesco. L'ensemble del maestro Luca Colombo propone in concerto un opera per doppio coro e 3(4) viole da gamba con basso continuo: il famoso DIES IRAE di Giovanni Legrezi (conservato nel manoscritto “Prosa pro mortuis” alla Biblioteca nazionale di Parigi) maestro di cappella in San Marco veneziano nel 1685. Il compositore versatile e prolifico, nato a Clusone di Bergamo, ha segnato con la sua estetica il tardo Seicento e il Settecento.