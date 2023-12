SPETTACOLI BOLOGNA Iannacone dal TV3 al teatro “CHE CI FACCIO QUI - in scena” Domenico Iannacone con lo spettacolo tratto dalla serie televisiva di Rai3 al teatro Dehon di Bologna

Storie fuori dall'ordinario che ci sfiorano senza toccarci: così piccole e semplici da relegare tra quelli che non valgono niente. Stavolta fuori dalla televisione sul palcoscenico vivo. IANNACONE si muove come in uno studio televisivo neorealista: di carne e sangue. DOMENICO rompe le distanze, anzi le brucia, con la sua carica di pietà e rabbia. Teatro civile e politico in formato tv. Diritti, ingiustizie e verità nascoste, le racconta lui al suo pubblico ogni sera anche senza la messa in onda. Mostra le nostre periferie umane.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: