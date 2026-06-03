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Identità partenopea: femminielli si nasce trans si diventa

BALLATA FEMMENELLA di Melucci-Origo in anteprima bolognese al Modernissimo presenti autori e protagonisti promosso dalla Cineteca di Bologna e presto in rassegna estiva al Cinema in Piazza di Roma dopo la partecipazione al Lovers Film Festival di Torino

di Francesco Zingrillo
3 giu 2026

La ballata è un viaggio nella comunità transgender più antica e numerosa d'Europa quella dei rioni di Napoli. Un'umanità vibrante e colorata storicamente tra le più combattive della cultura queer italiana per la normalizzazione. Carmelo Cosma nota come LA TARANTINA (novantenne amica di Fellini, Laura Betti, e Parise) dice, però: “femmenella si nasce trans si diventa” (incarcerate in un corpo maschile). Paesaggi urbani e umani, privati e collettivi, che hanno un retroterra nel Settecento partenopeo e nelle Giornate antinaziste napoletane del '43: un'identità che non passa dagli ormoni e dalla chirurgia.




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