Identità partenopea: femminielli si nasce trans si diventa

La ballata è un viaggio nella comunità transgender più antica e numerosa d'Europa quella dei rioni di Napoli. Un'umanità vibrante e colorata storicamente tra le più combattive della cultura queer italiana per la normalizzazione. Carmelo Cosma nota come LA TARANTINA (novantenne amica di Fellini, Laura Betti, e Parise) dice, però: “femmenella si nasce trans si diventa” (incarcerate in un corpo maschile). Paesaggi urbani e umani, privati e collettivi, che hanno un retroterra nel Settecento partenopeo e nelle Giornate antinaziste napoletane del '43: un'identità che non passa dagli ormoni e dalla chirurgia.









