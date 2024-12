OMAGGIO AL PAESE Identità Sammarinese: presentato alla Reggenza il 16° Annuario della Dante Alighieri Il 4 dicembre alle 17.00, presso la sede Anis, la presentazione al pubblico

“Riflessioni sulla libertà e la democrazia fra politica, storia, cultura”: mantiene la consueta coerenza contenutistica e stilistica, il 16° Annuario Identità Sammarinese della Associazione Dante Alighieri, con registro elevato ma che apre al confronto, e sempre aderente ai temi su cui si fonda l'identità della Repubblica e la rende unica nel contesto internazionale. La testimonianza tangibile, dunque, dell'impegno costante profuso nel preservare il patrimonio culturale del Paese – osserva il Segretario di Stato Teodoro Lonfernini – sforzo collettivo di studio che rinsalda il senso di appartenenza alla comunità”.

Al centro le radici a cui rimanere ancorati grazie al contributo di autori e studiosi che ogni anno prestano competenze, saperi e punti di vista, per leggere la realtà e illuminare il cammino delle nuove generazioni. “Bisogna essere davvero consapevoli – rimarca il Presidente Franco Capicchioni - che la Repubblica di San Marino è un fatto unico nella storia, per cui come i nostri padri sono riusciti nel corso dei secoli ad arrivare sino ad oggi lasciando integro questo territorio e come esempio anche al mondo, bisogna che le nuove generazioni siano altrettanto consapevoli delle loro radici perché possono progettare il futuro di questa Repubblica, che è loro. E in qualche modo "Identità Sanmarinese" vuole lasciare dei segni per far comprendere che questa realtà è frutto di un lavoro assolutamente incessante che tutte le passate generazioni hanno fatto”.

Aprono l'Annuario 2024, i discorsi del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e degli allora Capitani Reggenti Filippo Tamagnini e Gaetano Troina, pronunciati nel corso della visita sul Titano del 6 dicembre 2023; preceduti da un’analisi introduttiva del prof. Renato Domenico Di Nubila; seguono due contributi di alto rilievo giuridico, realizzati dal prof. Victor Crescenzi e dall’avv. Luigi Lonfernini, pubblicati in concomitanza con il 50° anniversario della “Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’Ordinamento Sammarinese”. Per la sezione Memoria, il contributo del dott. Antonio Morri, "che ripercorre una stagione felice della Sanità sammarinese, ricordando i chirurghi dell’Ospedale di San Marino attivi tra Ottocento e Novecento, con particolare attenzione alla figura del prof. Pietro Emiliani".

Autori dei “Saggi“: Paola Bigi e Daniel Pedini, Luisa Maria Borgia, Renzo Broccoli, Veronica Casali, Daniele Ferdani, Davide Forcellini, Giuseppe Giardi, Maurizio Grassi ed Elisabetta Muccioli, Susanna Guttmann, Paola Masi, Francesco Morganti, Leo Marino Morganti, Alessandra Mularoni, Franco Ricci, spaziando dalla storia all'archeologia, fino alla bioetica, il diritto e la letteratura dantesca, passando per l'arte e la resilienza sismica.

Apprezzano i Capitani Reggenti Francesca Civerchia e Dalibor Riccardi, l'impegno culturale dell'associazione declinato “nelle plurime iniziative volte a rafforzare i sentimenti d'identità” e i legami italo – sammarinesi. Attività dirette al bene comune “che ha bisogno di recuperare le sue più autentiche vocazioni – hanno detto - per progettare il presente e il futuro”.

Nel video l'intervista a Franco Capicchioni, Presidente Associazione Sammarinese Dante Alighieri.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: