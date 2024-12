Ieri e oggi: lo sci come il tennis

La nazionale di sci alpino fu un fenomeno di costume che negli anni Settanta per un decennio cambiò con lo sport il modo di concepire il paese attraverso la neve... Un successo di pubblico e appassionati come il tennis della Devis oggi capitanato da Sinner: allora il mito fu Thoeni. Veronesi ne fa una storia che va oltre il documentario storico. Un racconto che ci coinvolge tutti come avviene per il regista nel film. Una squadra di uno sport individuale che esalta un certo orgoglio nazionale a partire dall'individualità. Persone, sci, e la montagna italiana nel mondo. Nei ricordi c'è la neve nel cuore che non si scioglie, rimane lì, anche dopo 50 anni.