Ieri sera gran finale di San Marino Goodbye. Ospite d'eccezione, Riccarda Casadei

I primi 60 anni di 'San Marino Goodbye', cartolina musicale del Titano, brano che per i sammarinesi è prezioso patrimonio culturale immateriale. Un compleanno festeggiato nell'ambito dell'omonima rassegna che in settimana ha animato la Repubblica per tre serate. E come tutti gli anniversari che si rispettino, presente l'ospite d'onore: Riccarda Casadei, figlia del Maestro Secondo Casadei, che compose proprio la musica della canzone-simbolo delle estati sammarinesi. Insieme al giornalista di Rtv, Roberto Chiesa, ha ripercorso la lunga carriera del padre, raccontando lo speciale legame che ancora oggi unisce la famiglia Casadei a questa terra.

In segno di riconoscenza, la Segreteria di Stato per il Turismo, promotrice dell'evento, - per mano del segretario particolare Luca Lazzari a nome del Segretario di Stato Federico Pedini Amati - le ha consegnato una emissione filatelica speciale sui grandi della musica italiana, con un valore dedicato proprio a Secondo Casadei, vero precursore di quella che oggi viene definita ‘world music’. Quindi spazio proprio alla musica, quella scandita dalle due voci storiche dell'orchestra Casadei, Renzo e Luana. Accompagnati da “La Nuova Romagna Folk”, il loro personale tributo alla serata.

Nel video l'intervista a Riccarda Casadei.

