FILM ANIMAZIONE RSM IF è un "se" della Eagle Pictures a San Marino “IF- GLI AMICI IMMAGINARI” di John Krasinski nel weekend al Concordia di pomeriggio per ragazzi e famiglie da SAN MARINO CINEMA

IF (amici immaginari ormai senza proprietari: i bimbi purtroppo crescono), sono tanti, diversi e peculiari (peluche, orsacchiotti, unicorni, alligatori rosa e ridarelle) ma solo uno primeggia: il 'mostrone' dolce e viola uscito dall'armadio, che però si chiama Blue. E qualcuno ha ancora il cuore giusto per vederli... Bisogna assolutamente ricollocarli o almeno affidarli a qualcuno, questi meravigliosi 'animali fantastici'. Film in tecnica mista, tra live action e animazione, con attori e figure animate, appunto, recitato (il mitico Ryan Reynolds). Fiaba moderna con un design retró, da vedere in sala, però.

