Il 16 e il 17 agosto arriva a San Marino "Rapublic", evento dedicato alla musica rap e hip hop

Al Campo Bruno Reffi il primo evento sammarinese dedicato alla musica rap. Due giorni in cui si darà spazio a talenti di tutto il territorio e non solo, con ospiti provenienti da tutta Italia. Un sogno che si realizza per Lorenzo Salvatori, noto a tutti col nome d'arte di Irol. La giornata di lunedì 16 prenderà corpo con l’inizio del contest in cui una giuria decreterà il vincitore alla fine della serata, per poi lasciare spazio agli ospiti della rassegna. L'evento, patrocinato dalle Segreterie alla Cultura e al Turismo, mira a promuovere una forma di arte che sempre più sta prendendo piede tra i giovani, che nell'occasione avranno per la prima volta un grande evento nel territorio in cui potersi incontrare e confrontarsi.

Nel video le interviste al rapper Lorenzo Salvatori e al Segretario di Stato alla Cultura Andrea Belluzzi

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: