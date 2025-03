Il 2 Aprile torna la rassegna letteraria "Mementi". Tra gli ospiti anche Cecchi Paone

Nel servizio l'intervista al Direttore della Giochi del Titano Salvatore Caronia

Si riparte con la quarta edizione, segno di una scommessa vinta. Il 2 aprile torna “Mementi – mercoledì d'autore”, iniziativa promossa dalla Giochi del Titano che si è conquistata un posto di primo piano nel panorama culturale. “Quando abbiamo iniziato sapevamo che sarebbe stata dura, ma avevamo già scommesso sulla continuità”– confida il Direttore della Giochi del Titano Salvatore Caronia. Parola d'ordine della rassegna letteraria: diversificare. Protagonisti, quindi, non solo nomi noti al pubblico ma anche autori emergenti. “Avremo tra gli ospiti anche Cecchi Paone, ma non solo lui, abbiamo anche altri nomi altrettanto risonanti”, rivela Caronia.

“Però – aggiunge - ci sono anche autori meno noti, e noi vogliamo puntare anche su di loro. C'è chi ha una storia, una notorietà e quindi fa piacere anche vedere solo il personaggio indipendentemente dal libro che in quel momento sta presentando, ma assieme a questo spaccato cerchiamo anche di favorire i giovani emergenti che nel mondo dei libri cominciano ad avere i primi successi”. Tanti racconti coinvolgenti: da quello sul celebre armatore greco Aristotele Onassis alla vita privata e pubblica di Benito Mussolini, dalla storia del magistrato vittima della mafia Rocco Chinnici al libro su Ivan Graziani alla presenza del figlio Filippo. Non mancheranno testimonianze dal grande impatto emotivo, come quella di una madre sopravvissuta al tentato omicidio da parte del figlio.

La società Giochi del Titano continua dunque nel suo impegno in ambito culturale ed artistico, assieme all'attività principale del gioco pubblico. Più che positivo il bilancio dell'attività della società e del gruppo. “Siamo proprio passati ieri in consiglio di amministrazione, abbiamo chiuso l'anno ancora una volta con un grande risultato dal punto di vista economico”, racconta Caronia, che col sorriso commenta: “Credo che sia un grosso successo anche per il socio che poi è lo Stato, perché incassa molto da noi e quindi penso che sia soddisfatto soprattutto lui”.

Nel servizio l'intervista al Direttore della Giochi del Titano Salvatore Caronia

Guarda tutti gli appuntamenti della rassegna "Mementi"