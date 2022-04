LA CULTURA DELLA PACE Il 25 aprile torna la Camminata della Pace. Dopo vent'anni un messaggio sempre meno scontato

Da vent'anni, ogni 25 aprile torna la “Camminata della Pace” da Casteldelci a Fragheto, frazione dell'Alta Valmarecchia travolta il 7 aprile '44 dalla furia di truppe tedesche che fecero irruzione uccidendo trenta persone, tra cui donne e bambini. Gli scenari attuali rendono il messaggio di quest'anno ancora più significativo.

Maria Letizia Valli, presidente Associazione Borgo Della Pace. Tanti i progetti dell'Associazione di volontariato Il borgo Della Pace, “Non per rievocare l'orrore ma per un messaggio di pace”, in pubblicazioni, cortometraggi e anche nelle scuole. Una storia quella di Fragheto di dolore e di perdono, che il conflitto in Europa sembra avere dimenticato.

Nel video l'intervista a Letizia Valli, presidente Associazione Borgo Della Pace

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: