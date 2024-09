"PATRIMONIO IN CAMMINO" Il 28 e 29 settembre tornano anche a San Marino le giornate europee del Patrimonio Tra le iniziative: visite guidate, ingressi gratuiti a monumenti, mostre e musei, viaggio sul trenino bianco-azzurro e cammino del Santo Marino

Il titolo scelto in questa edizione delle giornate europee del patrimonio è un invito a celebrare la mobilità lenta, alla scoperta – passo dopo passo - di bellezze naturali, sentieri, centri storici, musei e monumenti. È il “patrimonio in cammino”, sabato 28 e domenica 29 settembre, a cui aderisce anche San Marino, sempre più connesso alle iniziative della Comunità Europea, naturale conseguenza del percorso di avvicinamento all'Ue.



Occasione anche per riflettere sulla tutela delle nostre ricchezze, che parlano di noi, della nostra identità, e che stimolano ad investire – come afferma il Segretario Teodoro Lonfernini - “nella cultura del bello”. Ricco il programma di San Marino, con iniziative che rispondono appieno al concetto di “cammino”, inteso come connessioni e reti che hanno reso possibili relazioni e scambi fra popoli e culture.



Ecco quindi, tra le esperienze offerte, il viaggio a bordo del trenino bianco-azzurro e la passeggiata sulle orme del Santo Marino. E ancora: la sfilata della Federazione Balestrieri, visite guidate e ingressi gratuiti a monumenti, esposizioni e musei, in una rete di luoghi della cultura che promuovono e valorizzano il territorio. Che si mostra in tutta la sua bellezza non solo ai turisti ma anche ai cittadini, invitati dal Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Filippo Francini a scoprire, o riscoprire, tesori nascosti.



Nel servizio le interviste al Segretario Istruzione e Cultura Teodoro Lonfernini e al Direttore Dipartimento Cultura e Turismo Filippo Francini.

[Banner_Google_ADS]













I più letti della settimana: