Il 5 febbraio al Titano torna la commedia di Sant'Agata

Nel servizio l'intervista a Francesco Morganti (Attore)

Dopo la fase dell'emergenza sanitaria che ha rallentato in parte l'attività teatrale, il Piccolo Teatro Arnaldo Martelli torna in scena, come ormai avviene da più di cinquant'anni, per la tradizionale commedia di Sant'Agata. Domani sera, alle 21:00 al Teatro Titano, in scena “La ricchezza d'la povertà”, tre atti in vernacolo sammarinese ricchi di situazioni esilaranti e colpi di scena, tra battute divertenti e malintesi.

"È una commedia in tre atti interpretata da 15 personaggi di diverse età - spiega uno degli interpreti, Francesco Morganti - che racconta la storia di alcune persone di diversa estrazione di varia umanità ricordandoci l'importanza delle piccole cose, degli affetti e dell'amore nella nostra vita".

Esperienza che unisce appunto diverse generazioni e mantiene viva un'autentica tradizione sammarinese: "È un modo anche per valorizzare il dialetto sammarinese che è uno dei tratti identitari della nostra storia. Tra l'altro quest'anno il piccolo Teatro Arnaldo Martelli celebra il 60° anniversario della sua fondazione e saranno previste iniziative volte proprio a divulgare e diffondere tra i più giovani e la cittadinanza intera la cultura del dialetto che è espressione della nostra identità statuale".

Nel servizio l'intervista a Francesco Morganti (Attore)