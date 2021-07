DANZA Il ballerino Luca Righi in udienza dai Capitani Reggenti Il giovanissimo sammarinese a inizio autunno inizierà a Stoccolma la carriera di ballerino professionista, il primo della Repubblica

Anche un po' di emozione nel discorso di Luca Righi, il giovanissimo ballerino sammarinese che quest'oggi è stato ricevuto dai Capitani Reggenti Gian Carlo Venturini e Marco Nicolini, i quali si sono complimentati con il ragazzo per i risultati finora conseguiti. Oltre a loro anche il Segretario di Stato alla Cultura e all'Istruzione Andrea Belluzzi, che ha fatto le sue felicitazioni al giovane. A partire dal prossimo autunno Luca infatti entrerà a far parte della Compagnia del Balletto Reale Svedese, dopo essersi diplomato all'Accademia di danza Principessa Grace di Montecarlo. Si tratta però solo di un'altra tappa di un percorso intrapreso da giovanissimo, all'età di otto anni, e che lo ha portato a diventare il primo ballerino professionista della Repubblica, attraversando tappe prestigiose come Monaco, Madrid, Barcellona e Montecarlo, e che ora lo porterà a Stoccolma. Un percorso fatto di tanti sacrifici, studio e dedizione, che già a 14 anni lo ha portato lontano da casa, che però rimane sempre nel suo cuore. Idee chiare per Luca, un ragazzo che non ama parlare molto di sé, ma preferisce lasciare che sia il suo lavoro a farlo, e forse anche questo è un segreto del suo successo.

Nel video l'intervista a Luca Righi, ballerino professionista

