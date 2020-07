FESTIVAL ROMAGNA ESTATE Il Ballet fiammingo al RAVENNA 2020 Stasera al Palazzo De André alle 21 il Balletto delle Fiandre ospite del Ravenna Festival presenta B.R.I.S.A. In un trittico per la prima volta in Italia. l'OPERA BALLET VLAANDEREN diretto da Sidi Larbi Cherkaoui in musica, balletti e costumi

Ancora una novità della edizione diffusa (all'aperto e al chiuso in sicurezza) del RAVENNA FESTIVAL 2020 che propone coreografia e direzione artistica di livello con OPERA BALLET VLAANDEREN. Compagnia fiamminga in 3 coreografie con al centro B.R.I.S.A. (acronimo creativo in un titolo italianizzato: “brisa”) intero spettacolo esclusivo per l'Italia. CHERKAOUI è l'artista e curatore dell'intero spettacolo più spiazzante della danza moderna e contemporanea in mix audio, video e luci, che dalle Fiandre ha raggiunto il mondo sperimentando. Il lavoro è un trittico con al centro Johan Inger (coreografo) e le sue varianti sul tema del vento in duetto con la canadese Crystal Pite nelTEN DUETS. La sfida nel declinare il concetto di salvataggio usando il corpo e l'intimismo lirico nel FAUN (terzo atto) sul preludio di Debussy rivisitato del direttore artistico Sidi Larbi Cherakaoui.

fz



