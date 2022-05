Il balletto francese dei Farnese

“Nuit Romaine” del coreografo francese d'origine albanese nato in Montenegro, Angelin Preljocaj, danzano Eleonora Abbagnato e il primo ballerino Friedmann Vogel su costumi disegnati appositamente dai creativi di Dior utilizzando come scene opere d'arte e scorci romani mozzafiato. Abbagnato è la Dea Nox che con un tocco dona la vita alle opere del Dado Farnese tra le 4 meraviglie di Roma. Dipinti e arazzi della scuola bolognese del Carracci diventano soggetti vitali in movimento. Nel film realizzato dopo l'evento con il sopraggiungere delle prime luci del giorno tutto torna al suo posto si ricompone la fissità della scenografia fatta di colori e corpi. Svelati i segreti del “palazzo fatato” il silenzio non tace. Rimane lo scrigno di bellezza nel cuore di Roma a Piazza Farnese torna la vita. Alessandro Farnese, futuro Papa Paolo III, aveva affidato nel 1523 al genio del Sangallo (il Vecchio) l'immortalità del gesto creativo architettonico.

