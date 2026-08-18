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Il bambino androide robot organico

THE SHEEP IN THE BOX di Kore-eda dopo CANNES 2026 torna in sala con una piccola storia quotidiana sulla mancanza (la perdita di un figlio) nell'era dell'intelligenza artificiale

di Francesco Zingrillo
18 ago 2026

Un sorta di mélo famigliare, in una vicenda normale tra coniugi, in dialogo continuo con l'AI. Di mezzo, però c'è la morte di un figlio in giovane età. Il piccolo lascia un vuoto che non può essere un'assenza, quindi, diventa una presenza altra (surrogata ma evidente e reale): un umanoide- bambino vivrà con loro. Come una pecora in una scatola (una sorpresa! Artificiale) un robot incarnato... Il bambino 'scartato' (uscito dal box come un regalo desiderato) può essere il sostituto vissuto di un amore perduto? La macchina può imitare alla perfezione ciò che ci manca? Il cuore artificiale connoterà in futuro l'umanoide clonato di carne e sangue? KAKERU è un androide organico che si lascia amare...




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