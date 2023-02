Il bambino che piegava le chiavi con gli occhi

Storia anni 70 di Pietro un bambino nato in campagna sulle nostre montagne capace di piegare leghe e metalli con il pensiero al solo tocco: geni psicocinetici studiati in parapsicologia ed emarginati come uomini. Kiné ha prodotto la storia in appennino portando il set e le troupe nelle Romagne (Montefeltro e Romagna-Toscana) tra Sant'agata, San Leo e Sestino (luoghi che ricordano la città del regista: Urbino), mentre le scene in città sono state girate a Bologna. Un film oscuro e misterioso che racconta i bambini e il loro mondo magico ma coinvolge futuri adulti di un paese in evoluzione economica in piena crisi politica (pensiamo solo al 77 a Bologna e alle Brigate Rosse) mentre quiz e programmi popolari tv creavano miti divulgando la scienza. Sandokan a colori è la serie più vista anche nei bar ma la provincia è ancora in bianco e nero.