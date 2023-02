EMILIA ROMAGNA CULTURA Il bambino che piegava le chiavi con gli occhi LE PROPRIETÀ DEI METALLI di Antonio Bigini opera tratta da una storia vera girata in Romagna coprodotta da Rai Cinema e Regione Emilia Romagna alla 73a Berlinale in anteprima

Storia anni 70 di Pietro un bambino nato in campagna sulle nostre montagne capace di piegare leghe e metalli con il pensiero al solo tocco: geni psicocinetici studiati in parapsicologia ed emarginati come uomini. Kiné ha prodotto la storia in appennino portando il set e le troupe nelle Romagne (Montefeltro e Romagna-Toscana) tra Sant'agata, San Leo e Sestino (luoghi che ricordano la città del regista: Urbino), mentre le scene in città sono state girate a Bologna. Un film oscuro e misterioso che racconta i bambini e il loro mondo magico ma coinvolge futuri adulti di un paese in evoluzione economica in piena crisi politica (pensiamo solo al 77 a Bologna e alle Brigate Rosse) mentre quiz e programmi popolari tv creavano miti divulgando la scienza. Sandokan a colori è la serie più vista anche nei bar ma la provincia è ancora in bianco e nero.

