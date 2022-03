PRIMA FILM RSM Il Batman definitivo THE BATMAN con Robert Pattinson per la settimana cinematografica di SAN MARINO CINEMA al Concordia di Borgo Maggiore anche nel pomeriggio per il weekend

Il giovane miliardario BRUCE WAYNE si aggira in moto per Gotham City nei panni di BATMAN usa la paura come strumento di deterrenza temuto vigilante mascherato gradito ai buoni cittadini e alla polizia. PATTINSON-BATMAN è triste e inquietante a tratti malinconico nel dover vivere in un mondo marcio fino al midollo dove la corruzione è la crosta superficiale di un cancro che mina il ventre molle della città. Ambientazione noir da giallo poliziesco alla francese anni 40 con quell'atmosfera da bar di confine (alla Edward Hopper) adatto allo scontro-incontro con l'ENIGMISTA. Ombre, chiaroscuri, voce off e colonne sonore invocano la sala cinematografica per 176 minuti di magia al buio. Cupo cinecomic tratto dai fumetti anni 90 del LUNGO HALLOWEEN. Tempo dilatato anche nella storia “crime” del bel “cavaliere oscuro” e tenebroso.



