Il Beato Angelico per la pace

BEATO ANGELICO in mostra dopo 70 anni a Palazzo Strozzi le meraviglie del Quattrocento toscano da settembre solo a Firenze

di Francesco Zingrillo
19 ago 2025

Un'esposizione straordinaria (a cura del Museum of Art di Philadelphia) dedicata a fra Giovanni da Fiesole detto il BEATO ANGELICO che il comune di Firenze (con la Fondazione Palazzo Strozzi, i Musei nazionali in Toscana, e il Museo di San Marco) ospita per la prima volta in città dagli anni Cinquanta del secolo scorso.

Un figura nodale quella del frate pittore messa a confronto con le sue stesse opere restaurate di recente (alcune come le pale furono smembrate per evitarne la razzia bellica) oltre agli altri autori del periodo creativo e innovativo non solo del primo Rinascimento: Lorenzo Monaco e Masaccio, Michelozzo e Luca della Robbia. Una scelta originale di opere in un percorso visivo costruito sulla diversità di provenienza: musei, collezioni archivistiche e biblioteche, nel nome dell'artista della pace angelica.




