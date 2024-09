INTORNO A NOI Il Belvedere del Piceno Gli amici di AMARCHE.IT nel cuore della regione alla scoperta di Ripatransone, “Bandiera Arancione”, il borgo più panoramico del Piceno

Ripatransone è su un colle a 500 metri tra due valli del fiume Tesino e del torrente Menocchia. Una terrazza verde e panoramica sul mare (vedute fino alla Croazia nelle giornate luminose) da dove si scorgono l'Abruzzo e i Sibillini: il BELVEDERE DEL PICENO. Il borgo vanta il vicolo più stretto d'Italia così piccolo da misurare 43 cm di larghezza. Una stradina in miniatura con tutte le caratteristiche (canoni urbanistici) degli spazi storici abitativi. Una viuzza romantica molto amata dai marchigiani presidiata per consuetudine dai gatti del paese. Centro storico incantevole, medioevale e rinascimentale, con edifici barocchi. Mura difensive uniche e originali senza paragoni in regione soprattutto nel Complesso delle Fonti a protezione della risorsa acqua. Cinta muraria doppia con bellissime porte antiche a indicare le diverse direzioni panoramiche.





