Il "Blu" delle Marche con Rocco Siffredi

Blue

Luce (Alexia Cozzi) è una ventenne di buona famiglia figlia di un oncologo serioso professionista (Siffredi). Il fidanzato meccanico si mette nei guai per debiti. Lei ascolta un'amica e cerca soldi facili su BLUE, una piattaforma hard, per aiutare il compagno. Tutto in una notte cambierà la sua vita travolgendo amore e affetti: nulla è più come prima. l'opera sostenuto dalla MARCHE FILM COMMISSION è stata girata in location prestigiose e d'impatto scenografico tra Ascoli e Fermo (Offida e Porto San Giorgio) con professionisti e maestranze locali. Il messaggio sociale forte sul mondo ingannevole dei social, appunto, si sposa con la vita reale marchigiana paradigma esistenziale per tutti.







