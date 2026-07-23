CINEMA INTORNO A NOI Il "Blu" delle Marche con Rocco Siffredi BLUE per la regia di Eleonora Puglia con Rocco Siffredi nella parte drammatica di un padre nella pellicola sui rischi del web per i giovani e i guadagni facili nel sex working film girato nelle Marche e coprodotto dalla regione

Luce (Alexia Cozzi) è una ventenne di buona famiglia figlia di un oncologo serioso professionista (Siffredi). Il fidanzato meccanico si mette nei guai per debiti. Lei ascolta un'amica e cerca soldi facili su BLUE, una piattaforma hard, per aiutare il compagno. Tutto in una notte cambierà la sua vita travolgendo amore e affetti: nulla è più come prima. l'opera sostenuto dalla MARCHE FILM COMMISSION è stata girata in location prestigiose e d'impatto scenografico tra Ascoli e Fermo (Offida e Porto San Giorgio) con professionisti e maestranze locali. Il messaggio sociale forte sul mondo ingannevole dei social, appunto, si sposa con la vita reale marchigiana paradigma esistenziale per tutti.

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