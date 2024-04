CINEMANGA Il blu perfetto del genio "mangaka" scomparso PERFECT BLUE anime di fine anni 90 considerato un capolavoro dell'animazione 'manga' giapponese torna in sala restaurato grazie a Nexo Digital

Satoshi Kon (regista e creativo degli anime) non c'è più, è morto non ancora cinquantenne nel 2010, ma la sua arte di maestro “mangaka” torna al cinema con il personaggio tenebroso di Mima Kringoe, ballerina, pop star e idol prestata alla carriera cinematografica in PERFECT BLUE, uno sconvolgente thriller d'animazione. Siamo agli albori della rete eppure la storia (stilisticamente perfetta tratta da un romanzo e innovativa già al tempo) si sviluppa intorno a un sito internet fantasma, MIMA'S ROOM, che nasconde uno stalker e una nemica insospettabile. L'autore sarà il primo a portare sullo schermo animato l'invadenza dei media e i meandri del web spettacolarizzati.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: